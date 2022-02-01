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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Видео: Techland и «Бука» показали, как создавалась русская локализация Dying Light 2
«Гунько! Ё-моё».
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Вот уже считанные дни остались до выхода зомби-боевика Dying Light 2. По такому случаю разработчики из Techland совместно с российской компанией «Бука», которая отвечает за локализацию и дистрибуцию игры на территории России, опубликовали видеоролик, в котором демонстрируется, как проходил процесс записи реплик героев на русском языке.

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По словам руководителя службы локализации «Буки» Евгения Метляева, в русском переводе Dying Light 2 было решено отказаться от приглашения различных «звёзд» и популярных блогеров, а задействовать исключительно профессиональных актёров. Как справедливо отмечает Метляев, профессиональный актёр лучше вживается в роль и правильнее передаст настроение и характер персонажа в зависимости от ситуации, в которой он находится. В «Буке» ставят на качество.

В первой Dying Light не было русской озвучки, но в сиквеле она появится, и это было совместное желание как Techland, так и «Буки»: игровой мир расширился, сюжетная линия разрослась и стала значительно богаче. Разработчики совместно с локализаторами пришли к выводу, что на родном языке российским игрокам погружаться в этот мир будет гораздо приятнее и легче.

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Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на всех актуальных платформах.

#techland #dying light 2
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Alex
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А что есть патриотизм в России. Если ты с ер то ты патриот, а если против то ты иностранный агент, как то так получается.
СМИ: В России могут начать выделять гранты на разработку «патриотических» видеоигр
Леди Яга
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Дмитрий
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Леди Яга
01:26
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GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
omoikane
01:24
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Х перд
01:18
Ну гуманоид это прям комплимент
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omoikane
01:16
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Учёные считают, что на экзопланетах могут существовать гуманоиды похожие на людей
Slow Mo
01:16
Лихорадить от 45 до 30 тыс $/ 200 тыс как у Зелота пока не встречал)))))))))))Даю ссылку https://www.rbc.ru/crypto/news/61f7df319a794705691fccfc
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Шамиль Джанболатов
01:14
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Бюджетные материнские платы для CPU Alder Lake появились в магазинах РФ – цены стартуют с 9000 р
Алексей Владимирович
01:14
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