«Гунько! Ё-моё».

Вот уже считанные дни остались до выхода зомби-боевика Dying Light 2. По такому случаю разработчики из Techland совместно с российской компанией «Бука», которая отвечает за локализацию и дистрибуцию игры на территории России, опубликовали видеоролик, в котором демонстрируется, как проходил процесс записи реплик героев на русском языке.

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По словам руководителя службы локализации «Буки» Евгения Метляева, в русском переводе Dying Light 2 было решено отказаться от приглашения различных «звёзд» и популярных блогеров, а задействовать исключительно профессиональных актёров. Как справедливо отмечает Метляев, профессиональный актёр лучше вживается в роль и правильнее передаст настроение и характер персонажа в зависимости от ситуации, в которой он находится. В «Буке» ставят на качество.

В первой Dying Light не было русской озвучки, но в сиквеле она появится, и это было совместное желание как Techland, так и «Буки»: игровой мир расширился, сюжетная линия разрослась и стала значительно богаче. Разработчики совместно с локализаторами пришли к выводу, что на родном языке российским игрокам погружаться в этот мир будет гораздо приятнее и легче.

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Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на всех актуальных платформах.