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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Зомби-экшен Dying Light 2 Stay Human получил масштабное обновление с переработанными роликами на движке, уровнем сложности «Кошмар» и балансными правками
У поляков принято поддерживать свои игры. Правда, не у всех. И не всегда.

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Разработчики из польской студии Techland выпустили очередное обновление для своего зомби-экшена с элементами паркура Dying Light 2 Stay Human — напомним, теперь оно продаётся в магазине в издании Reloaded Edition. Апдейт добавил в игру уровень сложности «Кошмар», которое, как понятно из названия, делает прохождение более трудным, но также открывает самым упорным игрокам ценные награды.

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В новом режиме «Кошмар» игру нельзя поставить на паузу, когда геймер зашёл в меню, а все предметы крафтятся в режиме реального времени. Есть там и много других геймплейных изменений, про которые мы расскажем, выдав информацию тезисно. Итак, перейдя в «Кошмар» нужно быть готовым к следующему:

  • уменьшенный показатель брони и сниженное сопротивление персонажа к различным эффектам;
  • при непрерывном пользовании фонарик может светить более тускло, начать мигать или вовсе выключиться;
  • появляется более высокий шанс получить редкий лут;
  • использование каждого ингибитора даёт меньше иммунитета главному герою;
  • бустеры становятся менее эффективными;
  • увеличено количество начисляемых очков для уровня сложности «Легенда»;
  • появляется особый режим под названием «Тактическая выносливость». Сама же выносливость восстанавливается медленнее, а здоровье не восполняется автоматически;
  • так называемое «Чувство выжившего» подсвечивает только оружие и нужные для выполнения заданий предметы;
  • показатель брони снижается, сопротивление персонажа к различным эффектам тоже падает.

С установкой обновления в зомби-экшене появляются переработанные катсцены. Разработчики из Techland утверждают, что они смогли улучшить анимации игровых персонажей и подобрали иные ракурсы камеры. Изменения также были внесены в систему освещения и механики взаимодействия с некоторыми предметами.

Изменилось и отображение ночного времени суток. Авторы снизили количество прыгунов и ослабили их. Коррекции подверглось время распознавания героя врагами: слух и зрение зомби были намерено ухудшены. Если кому-то и этого покажется мало, то в примечании к патчу разработчики из Techland рассказали ещё о таких изменениях:

  • изменённое главное меню;
  • возможность создавать четыре пресета снаряжения;
  • правки способностей и крюка-кошки;
  • появился ползунок для корректировки поля зрения;
  • были внесены правки некоторых способностей и крюка-кошки; обновлены пользовательские карты;
  • внесено свыше 50 других изменений, прямо влияющих на баланс и технические недоработки (последние, надеемся, устранены).

По случаю выхода обновления Techland опубликовала новый геймплейный ролик, а мы напоминаем, что за время пребывания Dying Ligh 2 Stay Human в Steam ею было собрано свыше 125 тысяч отзывов (рейтинг 79 %).

#techland #dying light 2 stay human
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Зомби-экшен Dying Light 2: Stay Human получит масштабное бесплатное обновление Firearms и максимальное издание
Благодаря свежему крупному обновлению в зомби-боевике Dying Light 2 появилось огнестрельное оружие
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