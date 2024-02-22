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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Благодаря свежему крупному обновлению в зомби-боевике Dying Light 2 появилось огнестрельное оружие
Подумаешь, всего два года с релиза прошло.

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Когда разработчики из Techland заявляли, что будут осуществлять контентную поддержку Dying Light 2 как минимум столько же, сколько в своё время поддерживали первую часть данной франшизы зомби-боевиков, они, судя по всему, говорили всерьёз. Не берёмся судить, насколько полезны обновления в сугубо одиночном и не особо реиграбельном проекте, которому исполнилось уже больше двух лет, но разработчиков, видимо, всё устраивает и ничего не смущает, поэтому сегодня Dying Light 2 получила крупное обновление под названием Firearms Update.

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Из названия, собственно, следует основная тема обновления — огнестрельное оружие. Да, в оригинальной Dying Light 2 никаких «стволов» не было, но теперь появились, причём их выбор весьма широк: от пистолетов до автоматов и дробовиков. Вместе с тем разработчики озаботились тем, чтобы в сюжетном плане обосновать появление в игровом мире вооружения, ранее для которого было придумано обоснование отсутствия.

Вместе с тем в Dying Light 2 появятся новые небольшие задания, новые опции для совместного режим игры, дополнительные виды мутантов, новые виды холодного оружия и прочие мелкие изменения.

Ключевым же нововведением остаётся «огнестрел», который в значительной степени изменит весь игровой процесс. Впрочем, пока не вполне понятно, насколько редким будет само огнестрельное оружие и, что гораздо важнее, насколько тяжело будет находить для него боеприпасы. Помнится, в первой Dying Light именно по этой причине «огнестрел» был совершенно бессмысленным и бесполезным.

#techland #dying light 2
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