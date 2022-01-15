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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В PC-версии God of War нет и, скорее всего, не будет официальной поддержки модификаций
Но умельцы могут попробовать усовершенствовать игру и так.
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Вчера на PC состоялся долгожданный релиз God of War. Отличительной особенностью PC как игровой платформы является возможность менять в устанавливаемых на неё играх различные элементы, а также добавлять новые; проще говоря, осуществлять моддинг. Журналисты издания Game Informer поинтересовались у творческого руководителя проекта Кори Барлога и технического руководителя Мэтта Девалда, как они относятся к моддингу и будет ли соответствующая функциональность реализована в PC-версии God of War.

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Как и следовало ожидать, отношение к моддингу у обоих собеседников журналистов исключительно положительное. По словам Барлога, модификации позволяют продлить играм жизнь, сделать их лучше и обеспечить им массу дополнительного контента, поэтому он обеими руками за данную функциональность.

Но вот в God of War официальной поддержки модификаций нет. По словам Девалда, у разработчиков не было лишнего времени и ресурсов, чтобы потратить их на подготовку инструментов для моддинга. Технически, конечно, модифицировать God of War можно и без них, но это будет сложнее. Тем не менее, Девалду любопытно увидеть, что для God of War сварганят неравнодушные геймеры-моддеры.

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Пока что, по словам Девалда, у компании нет планов по созданию соответствующих инструментов, но, как справедливо отметил разработчик, времена меняются, а вместе с ними могут меняться и приоритеты. Иными словами, поддержки модов в God of War нет и, с вероятностью, близкой к стопроцентной, не будет.

#god of war
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