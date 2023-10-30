До сегодняшнего дня там продавались только Horizon Zero Dawn и Days Gone.

В социальных сетях сервиса GOG вчера, 29 октября, появилось изображение с цитатами от разных пользователей, которые просили выпустить на платформе больше игр от Sony. Здесь речь идёт о тех проектах, которые уже раньше выходили на ПК, но не в GOG, а в Steam. Данное изображение также сопровождалось нарочито «замыленным» текстом.

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Пользователи сразу стали предполагать, что это прямой намёк от команды поддержки GOG о скором появлении новых игр от Sony. Гадать, о каких проектах идёт речь, пришлось недолго: несколько минут назад в социальных сетях цифрового магазина появилась информация о том, что оригинальный God of War и сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection готовятся к расширению платформенной географии.

Обе игры уже можно добавить в список желаемого, но пользователям из РФ и РБ, как мы знаем, совершать покупки в GOG не разрешается. С другой стороны, философия сервиса предполагает покупку (а не аренду, как у Steam) лишённой DRM копии игры с дальнейшей возможностью делиться ею с друзьями и знакомыми. Именно так первые покупатели новинок и поступят, не сомневайтесь.

До сегодняшнего дня в GOG можно было купить только две игры от Sony — Horizon Zero Dawn и Days Gone.