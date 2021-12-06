У игроков на PlayStation и Xbox появилась возможность предзагрузить The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience — демо, которое позволяет оценить возможности движка от Epic Games. Оно было разработано совместно с создателями оригинальной киноленты «Матрица».
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Официальное описание к демо гласит следующее: «Это ошеломительная поездка в изменяющую реальность вселенную «Матрицы» при участии Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, созданная всеми, кто работал над первым фильмом, включая Лану Вачовски вместе с Epic Games и партнерами. Хотите увидеть, чего можно достичь, объединив мощь Unreal Engine 5 и PlayStation 5/Xbox Series X/S?»
По такому случаю можно еще просмотреть отдельный трейлер, но на ПК данное демо недоступно.
The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience должно стартовать в PS Store и Microsoft Store во время церемонии награждения The Game Awards 2021. Скорее всего, речь в данном случае идёт о релизе демоверсии.