Microsoft продолжает безостановочно добавлять в свой подписной сервис Xbox Game Pass новые игры и удалять из него невостребованный валежник. До 14 декабря каталог сервиса пополнится дюжиной игр, среди которых такие достойные внимания проекты, как Stardew Valley, Halo Infinite, Among Us и Aliens Fireteam Elite.

Итак, вот список:

2 декабря — ANVIL, Archvale, Final Fantasy XIII-2, Lawn Mowing Simulator, Rubber Bandits, Stardew Valley и Warhammer 40,000 Battlesector. Во всех случаях предложение актуально как для PC-, так и для Xbox-версии Xbox Game Pass;

7 декабря — Space Warlord Organ Trading Simulator (PC и Xbox);

8 декабря — Halo Infinite (PC и Xbox);

9 декабря — One Piece Pirate Warriors 4 (PC и Xbox);

14 декабря — Aliens Fireteam Elite (PC и Xbox) и Among Us (Xbox).

Не обойдётся и без удаления залежавшихся проектов: 15 декабря из каталога вышвырнут Beholder, The Dark Pictures Man of Medan, Guacamelee! 2, Wilmot’s Warehouse, Unto The End и Yoola-Laylee and the Impossible Lair.