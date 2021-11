Внутри — все подробности.

Разработчики из Skunkape Games анонсировали Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered — переиздание второго сезона приключенческих игр, вышедших в конце прошлого десятилетия. Ремастер-версии пяти новых эпизодов получили обновлённую графику, правки в геймплее и полностью переработанную аудиодорожку.

Полный список изменений (по сравнению с оригиналом второго сезона) будет представлен уже в момент релиза, а пока у нас есть возможность перечислить основные моменты.

1.Графика.

Появилась динамическая система освещения и теней, окружение станет более детализированным за счёт использования большего количества уникальных объектов.

Реализация дополнительных визуальных эффектов на уровнях, которых старый движок не мог «вывезти» из-за технических ограничений: падающий снег, дождь и так далее.

У всех игровых персонажей будут совершенно новые модельки, которые создавались в полном соответствии с оригинальным комиксом Стива Пёрселла (Steve Purcell).

2.Постановка и звук.

Разработчики ремастер-версии очень сильно поработали над игровой камерой. Виртуальный оператор будет подбирать более удачные ракурсы, а некоторые сцены изменятся.

Появится возможность вернуться в предыдущие эпизоды с целью сбора недостающих значков.

Композитор оригинальных эпизодов Джаред Эмерсон-Джонсон (Jared Emerson-Johnson) напишет для ремастера восемь новых композиций.

Качество реплик в оригинальном варианте озвучке повысится. На переозвучку персонажа Боско вновь позвали актёра Оджи Бэнкса (Ogie Banks).

Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered должна поступить в продажу 8 декабря на ПК (Steam), Xbox и Nintendo Switch. На скидку могут рассчитывать только покупатели Sam & Max Save the World Remastered.

Примечательно также, что оригинальная версия Beyond Time and Space останется в продаже — её добавят к ремастеру на правах бесплатного дополнения. На текущий момент наличие русского языка для субтитров и интерфейса для грядущего сборника не подтверждено.