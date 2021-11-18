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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ремастер-версия второго сезона Sam & Max выйдет уже 8 декабря
Внутри — все подробности.
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Разработчики из Skunkape Games анонсировали Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered — переиздание второго сезона приключенческих игр, вышедших в конце прошлого десятилетия. Ремастер-версии пяти новых эпизодов получили обновлённую графику, правки в геймплее и полностью переработанную аудиодорожку.

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Полный список изменений (по сравнению с оригиналом второго сезона) будет представлен уже в момент релиза, а пока у нас есть возможность перечислить основные моменты.

1.Графика.

  • Появилась динамическая система освещения и теней, окружение станет более детализированным за счёт использования большего количества уникальных объектов.
  • Реализация дополнительных визуальных эффектов на уровнях, которых старый движок не мог «вывезти» из-за технических ограничений: падающий снег, дождь и так далее.
  • У всех игровых персонажей будут совершенно новые модельки, которые создавались в полном соответствии с оригинальным комиксом Стива Пёрселла (Steve Purcell).

2.Постановка и звук.

  • Разработчики ремастер-версии очень сильно поработали над игровой камерой. Виртуальный оператор будет подбирать более удачные ракурсы, а некоторые сцены изменятся.
  • Появится возможность вернуться в предыдущие эпизоды с целью сбора недостающих значков.
  • Композитор оригинальных эпизодов Джаред Эмерсон-Джонсон (Jared Emerson-Johnson) напишет для ремастера восемь новых композиций.
  • Качество реплик в оригинальном варианте озвучке повысится. На переозвучку персонажа Боско вновь позвали актёра Оджи Бэнкса (Ogie Banks).

Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered должна поступить в продажу 8 декабря на ПК (Steam), Xbox и Nintendo Switch. На скидку могут рассчитывать только покупатели Sam & Max Save the World Remastered.

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Примечательно также, что оригинальная версия Beyond Time and Space останется в продаже — её добавят к ремастеру на правах бесплатного дополнения. На текущий момент наличие русского языка для субтитров и интерфейса для грядущего сборника не подтверждено.

#sam & max save the world remastered #skunkape games
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Ремастер-версия второго сезона Sam & Max выйдет уже 8 декабря
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Дык бери 11 серию, которая была мертва до рождения - делов то. Ждать перспективы от АМ4 не надо, она есть здесь и сейчас. В один и тот-же сокет можно воткнуть и 1600AF и 5950х. Потом можно воткнуть ещ...
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