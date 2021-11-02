Несмотря на то, что The Elder Scrolls V Skyrim совсем скоро разменяет второй десяток, игра по-прежнему любима и востребована. Настолько, что по ней даже создают и выпускают настольные игры. Как, например, The Elder Scrolls V Skyrim The Adventure Game, отправившаяся сегодня искать счастье на просторах краудфандингового сервиса Gamefound.
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Нашла она его, справедливости ради, очень быстро: всего за 28 минут проект получил минимально необходимые ему 100 тысяч фунтов стерлингов, а на момент написания данной заметки объём сборов превысил 340 тысяч фунтов. Впереди у проекта ещё 33 полных дня краудфандинговой кампании, поэтому вполне вероятно, что как минимум один миллион ему собрать вполне удастся.
«Настолка» рассчитана на одного—четырёх игроков, а на старте в ней будет доступно две кампании по три главы каждая. Правила игры достаточно сложные, расписывать мы их в данном материале, естественно, не будем. Остановимся на том, что кампании Skyrim The Adventure Game являются приквелами к основной игре и расскажут о событиях примерно за 25 лет до появления последнего Довакина в северной провинции Тамриэля.
Выпуск настольной игры должен состояться в следующем году.