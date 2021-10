Шведы пытаются остроумно пошутить об этом в Twitter.

Разработчики из шведской студии Lavapotion в данный момент заняты созданием Songs of Conquest – пошаговой стратегии, вдохновлённой классическими проектами серии Heroes of Might & Magic. Последний раз мы слышали что-то новое по игре в середине июня, релиз Songs of Conquest должен состояться только в будущем году. Авторы решили напомнить о существовании своей пошаговой стратегии с помощью нескольких сообщений в микроблоге — и вот здесь уже начинается самое интересное.

В Twitter-акаунте Songs of Conquest сначала появилось сообщение со скриншотом одного из артефактов — знающие игроки смогли сразу разглядеть там самовар. Выяснилось, что необычный предмет действительно появится в Songs of Conquest, у него даже есть название — The Endless Samovar (то есть, Бесконечный самовар). Артефакт сможет увеличивать инициативу войска.

А у вашей бабушки есть такой артефакт? 🤔 pic.twitter.com/hgdjpyOcr5 — Songs of Conquest (@songsofconquest) October 28, 2021

Отдельных зарубежных пользователей изображение необычного сосуда для приготовления чая ввело в ступор, но дальше представили Lavapotion стали шутить и писать про сапог на трубе, бабушек с артефактами и так далее. Все сообщения про самовар публиковались на русском языке, что тоже забавно.

Так вы говорите, сапог должен надеваться на самовар? Хм... 🤔#IdontreallyspeakRussian😆 pic.twitter.com/d2gGwgSraQ — Songs of Conquest (@songsofconquest) October 29, 2021

Напомним, релиз Songs of Conquest запланирован на первый квартал следующего года. Сроки запуска проекта неоднократно сдвигались, поэтому мы не удивимся, если случится новый перенос.