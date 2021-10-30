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Новости Software Игнатий Колыско
В пошаговой стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой «Героями Меча и Магии», самовар станет уникальным артефактом
Шведы пытаются остроумно пошутить об этом в Twitter.
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Разработчики из шведской студии Lavapotion в данный момент заняты созданием Songs of Conquest – пошаговой стратегии, вдохновлённой классическими проектами серии Heroes of Might & Magic. Последний раз мы слышали что-то новое по игре в середине июня, релиз Songs of Conquest должен состояться только в будущем году. Авторы решили напомнить о существовании своей пошаговой стратегии с помощью нескольких сообщений в микроблоге — и вот здесь уже начинается самое интересное.

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В Twitter-акаунте Songs of Conquest сначала появилось сообщение со скриншотом одного из артефактов — знающие игроки смогли сразу разглядеть там самовар. Выяснилось, что необычный предмет действительно появится в Songs of Conquest, у него даже есть название — The Endless Samovar (то есть, Бесконечный самовар). Артефакт сможет увеличивать инициативу войска.

Отдельных зарубежных пользователей изображение необычного сосуда для приготовления чая ввело в ступор, но дальше представили Lavapotion стали шутить и писать про сапог на трубе, бабушек с артефактами и так далее. Все сообщения про самовар публиковались на русском языке, что тоже забавно.

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Напомним, релиз Songs of Conquest запланирован на первый квартал следующего года. Сроки запуска проекта неоднократно сдвигались, поэтому мы не удивимся, если случится новый перенос.

#songs of conquest #lavapoton
2
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sop18
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REY_B_
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