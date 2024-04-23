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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
От «Героев» в ней, впрочем, разве что стилистика и гексагональное поле боя. В остальном — ничего общего.

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Несмотря на то, что журналисты из раза в раз нарекают Songs of Conquest чуть ли не наследницей культовых «Героев Меча и Магии» в том виде, в котором мы их помним ещё с детства/юности, в реальности разработчики никогда свой проект с «Героями» не связывали, а всё вышесказанное является попыткой привлечь к проекту внимание при помощи ассоциативного ряда. По этой причине журналисты, по большому счёту, оказали разработчикам из Lavapotion медвежью услугу: многие геймеры, решившие вспомнить беззаботное детство, обнаружили, что от самих «Героев» тут разве что чуть-чуть похожая стилистика.

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Тем не менее, свою аудиторию Songs of Conquest обрела, и вот, по прошествии двух лет в раннем доступе готовится из этого самого раннего доступа выйти. Как сообщили сегодня девелоперы, релиз версии 1.0, которым ознаменуется полноценный релиз Songs of Conquest, состоится 20 мая.

В финальной версии игроков ждёт четвёртая и заключительная сюжетная кампания. Поддержка проекта на этом не закончится: авторы обещают, что будут выпускать обновления и багфиксы и после формального релиза.

#songs of conquest #coffee stain publishing #lavapotion
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