С момента анонса очаровательной стратегии Songs of Conquest, при создании которой разработчики черпали вдохновение из бессмертных «Героев Меча и Магии», прошло уже больше двух лет. Раз в год разработчики выходят на связь со свежим трейлером, и проходящая сейчас выставка E3 2021 — не исключение. Свежий видеоролик достаточно короткий, да и ничего кардинально нового он не демонстрирует, но всё равно приятно видеть, что проект жив и развивается.

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Релиз Songs of Conquest запланирован на первый квартал следующего года. Сроки запуска проекта неоднократно сдвигались, но удивляться этому в наши неспокойные времена уже не приходится.