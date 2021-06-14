Геймплейный трейлер вдохновлённой «Героями Меча и Магии» стратегии Songs of Conquest
С момента анонса очаровательной стратегии Songs of Conquest, при создании которой разработчики черпали вдохновение из бессмертных «Героев Меча и Магии», прошло уже больше двух лет. Раз в год разработчики выходят на связь со свежим трейлером, и проходящая сейчас выставка E3 2021 — не исключение. Свежий видеоролик достаточно короткий, да и ничего кардинально нового он не демонстрирует, но всё равно приятно видеть, что проект жив и развивается.
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Релиз Songs of Conquest запланирован на первый квартал следующего года. Сроки запуска проекта неоднократно сдвигались, но удивляться этому в наши неспокойные времена уже не приходится.
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