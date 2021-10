И в этом ей помогут свежекупленные студии.

Sony продолжит выпускать игры своих внутренних студий на PC, и в этом благородном и очень нужном деле ей помогут приобретённые недавно студии Bluepoint Games и Firespite, в чём убеждён финансовый директор компании Хироки Тотоки. Дополнительно господин Тотоки отметил, что за последний год Sony приобрела уже четыре игровых коллектива: два вышеуказанных, а также Nixxes Software и Hoousemarque, благодаря чему общий штат подразделения внутренних студий компании увеличился на 20 %.

реклама

По словам финансового директора Sony, компания сможет использовать опыт новых студий в том числе для выпуска своих игр на PC и на мобильных устройствах. Напомним, что позиция Sony в отношении PC стала настолько серьёзной, что компания даже выделила под это дело целое подразделение с названием PlayStation PC LLC.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В настоящее время PC-геймеры из числа официально подтверждённых проектов ожидают появления на своих платформах Uncharted 4 и God of War. Если же верить слухам, то до «персоналок» рано или поздно доберутся The Last of Us и ремастер Bloodborne.