Sony продолжит выпускать игры своих внутренних студий на PC, и в этом благородном и очень нужном деле ей помогут приобретённые недавно студии Bluepoint Games и Firespite, в чём убеждён финансовый директор компании Хироки Тотоки. Дополнительно господин Тотоки отметил, что за последний год Sony приобрела уже четыре игровых коллектива: два вышеуказанных, а также Nixxes Software и Hoousemarque, благодаря чему общий штат подразделения внутренних студий компании увеличился на 20 %.
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По словам финансового директора Sony, компания сможет использовать опыт новых студий в том числе для выпуска своих игр на PC и на мобильных устройствах. Напомним, что позиция Sony в отношении PC стала настолько серьёзной, что компания даже выделила под это дело целое подразделение с названием PlayStation PC LLC.
В настоящее время PC-геймеры из числа официально подтверждённых проектов ожидают появления на своих платформах Uncharted 4 и God of War. Если же верить слухам, то до «персоналок» рано или поздно доберутся The Last of Us и ремастер Bloodborne.