Хоть где-то и как-то мы соберём себе ПК.

До окончания полупроводникового кризиса и бума криптовалют надо как-то постараться дожить, а до тех пор приходится либо покупать видеокарты в разы дороже их «красной» цены, либо облизываться на картинки. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга Epic Games Store решила предоставить всем желающим возможность пособирать компьютеры хотя бы виртуально: в магазине проходит бесплатная раздача симулятора сборщика ПК, который так и называется — PC Building Simulator.

Игра представляет собой техническую «песочницу», в которой геймер может выбирать реально существующие комплектующие реально существующих производителей и вендоров, собирая их в единую систему. PC Building Simulator можно также использовать в качестве моделирования своей будущей сборки компьютера — получится наглядно и понятно.

На следующей неделе подарок будет уже подешевле — симулятор зомби Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse.