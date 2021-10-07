До окончания полупроводникового кризиса и бума криптовалют надо как-то постараться дожить, а до тех пор приходится либо покупать видеокарты в разы дороже их «красной» цены, либо облизываться на картинки. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга Epic Games Store решила предоставить всем желающим возможность пособирать компьютеры хотя бы виртуально: в магазине проходит бесплатная раздача симулятора сборщика ПК, который так и называется — PC Building Simulator.
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Игра представляет собой техническую «песочницу», в которой геймер может выбирать реально существующие комплектующие реально существующих производителей и вендоров, собирая их в единую систему. PC Building Simulator можно также использовать в качестве моделирования своей будущей сборки компьютера — получится наглядно и понятно.
На следующей неделе подарок будет уже подешевле — симулятор зомби Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse.