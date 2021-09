Имбалансна она. Поэтому сложность следует «выкрутить» в сторону повышения.

Из числа вышедших за последние десять лет ролевых игр выделяются разве что The Elder Scrolls V Skyrim и The Witcher 3 Wild Hunt. Обе практически сразу стали культовыми, пользуются уважением и безмерной любовью со стороны геймеров. Энтузиасты это понимают лучше многих, поэтому продолжают выпускать для данных проектов самые разные модификации. На днях, например, энтузиаст RobA выпустил для The Elder Scrolls V Skyrim модификацию, позволяющую создать персонажа расы ведьмаков из знаменитой вселенной.

реклама

Стоит понимать, однако, что данная раса напрочь лишена баланса: настолько, что даже сам автор советует выставить сложность повыше, создавая себе персонажа-ведьмака. Дело в том, что ведьмаки в два—три раза быстрее восстанавливают ману, здоровье и выносливость, чем представители других рас, а также отличаются могуществом в кулачном бою, что выливается в утроенный по сравнению с обычными людьми урон.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Пользуясь случаем, напомним, что в ноябре The Elder Scrolls V Skyrim исполнится ровно десять лет. По этому поводу разработчики подготовили специальное юбилейное издание проекта, по сути представляющее собой Special Edition с сотнями предметов из «Клуба творчества» и дополнительной механикой рыбалки. Обновление до «Юбилейного» издание будет бесплатным для всех обладателей Special Edition.