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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст добавил в The Elder Scrolls V Skyrim расу ведьмаков
Имбалансна она. Поэтому сложность следует «выкрутить» в сторону повышения.
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Из числа вышедших за последние десять лет ролевых игр выделяются разве что The Elder Scrolls V Skyrim и The Witcher 3 Wild Hunt. Обе практически сразу стали культовыми, пользуются уважением и безмерной любовью со стороны геймеров. Энтузиасты это понимают лучше многих, поэтому продолжают выпускать для данных проектов самые разные модификации. На днях, например, энтузиаст RobA выпустил для The Elder Scrolls V Skyrim модификацию, позволяющую создать персонажа расы ведьмаков из знаменитой вселенной.

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Стоит понимать, однако, что данная раса напрочь лишена баланса: настолько, что даже сам автор советует выставить сложность повыше, создавая себе персонажа-ведьмака. Дело в том, что ведьмаки в два—три раза быстрее восстанавливают ману, здоровье и выносливость, чем представители других рас, а также отличаются могуществом в кулачном бою, что выливается в утроенный по сравнению с обычными людьми урон.

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Пользуясь случаем, напомним, что в ноябре The Elder Scrolls V Skyrim исполнится ровно десять лет. По этому поводу разработчики подготовили специальное юбилейное издание проекта, по сути представляющее собой Special Edition с сотнями предметов из «Клуба творчества» и дополнительной механикой рыбалки. Обновление до «Юбилейного» издание будет бесплатным для всех обладателей Special Edition.

#bethesda softworks #bethesda game studios #the elder scrolls v skyrim
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