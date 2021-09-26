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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Overwatch 2: геймплей с участием профессионалов и переделка двух слабейших героев первой части
Сделать это надо было давным-давно — ещё в оригинальном Overwatch.
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Сегодня поздно ночью состоялись матчи суперфинала Overwatch League, под занавес которых ведущие связались с разработчиками и выудили у них свежие сведения об Overwatch 2. Живущие по московскому времени штатные новостники сайта в это время видели сны, поэтому публикуем соответствующую заметку сейчас.

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Итак, для начала 11-минутная запись игрового процесса сетевого матча Overwatch 2, в котором сражались профессиональные игроки Overwatch League. В отличие от всех предыдущих роликов, в свежей демонстрации можно увидеть высший уровень механического «скилла», командное взаимодействие и взаимовыручку.

Сражение проходило на одной из карт нового режима «Натиск», в котором командам надо бороться за передвигающего баррикаду робота и пытаться дотащить его до базы оппонента. По замыслу Blizzard, новый режим обеспечит более динамичный отыгрыш, что, особенно в условиях отказа от шестого участника матча (вторичного танка), значительно повысит привлекательность игрового процесса Overwatch 2.

Напомним, что под новые реалии Overwatch 2 будут переделаны многие из оригинальных героев первой Overwatch. Так, например, сегодня Blizzard рассказала об изменениях Сомбры и Бастиона — двух слабейших, невыносимо ситуативных персонажах класса «Урон». Сейчас проблема этих героев заключается в необходимости скоординированного командного отыгрыша и высокого уровня мастерства управляющих этими героями игроков. Крайне маловероятное сочетание факторов, особенно на средних и низких уровнях игры, и Blizzard это понимает. Жаль только, что на осознание этого факта студии потребовалось пять лет.

Итак, Сомбру переделают из персонажа-специалиста в полноценного «дамагера»: урон станет повыше, суперспособность (электромагнитный импульс) будет наносить процентный урон по большой области, ну а механика взлома отныне «подсвечивает» противников и обеспечивает Сомбре увеличенный в полтора раза урон по взломанной цели. Сам взлом больше не уничтожает щиты, а отключение активных способностей персонажей значительно сокращено по времени. Допускается взлом цели в состоянии невидимости, правда, при этом Сомбра будет немного «просвечиваться», позволяя противнику среагировать.

Обожаемый многими милый робот Бастион также будет переделан под изменившиеся условия игры. Персонажу дали своеобразную рикошетящую гранату, наносящую значительный урон по области и цепляющуюся к целям, но отняли функцию саморемонта. В режиме турели-пулемёта Бастион сможет передвигаться со вдвое уменьшенной относительно номинальной скоростью, однако время действия данной способности ограничено и, судя по всему, имеет значительное время отката. Суперспособность полностью переделана: теперь Бастион устремляет свой взгляд в небеса и обеспечивает артиллерийский обстрел из трёх залпов. Повреждения данный обстрел наносит чудовищные: конкретные цифры ещё могут поменяться, но на сегодняшний день прямое попадание артиллерийского снаряда Бастиона сразу убивает даже персонажа-танка. Впрочем, в целях баланса сами снаряды могут быть заблокированы/отражены щитами и спецспособностями.

Когда выйдет Overwatch 2, неизвестно, но, по слухам, Blizzard получила сильный «нагоняй» от Activision, поэтому постарается закончить работу до второго полугодия следующего года.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
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