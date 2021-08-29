Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Денег на это нет: авторы Psychonauts 2 о локализации игры на дополнительные языки

Ох, уж эта жадная Microsoft. Денег не даёт.
2
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде

На днях русскоязычные пользователи высказали своё «фи» в отношении отсутствия русской локализации Psychonauts 2, капитально обрушив пользовательские рейтинги проекта на Metacritic. Хотя подобная вспышка геймерского гнева выглядит не более чем забавно, но важно отметить, что в случае с Psychonauts 2 она вполне оправдана — у игры нет даже русских субтитров.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

И, по всей видимости, никогда не будет. Внимательные посетители официального форума студии Double Fine заметили, что тема перевода Psychonauts 2 на дополнительные языки, в частности, на китайский, уже поднималась полторы недели назад, и получила официальный ответ от менеджера студии по связям с общественностью.

По словам представителя Double Fine, разработчики хотели бы перевести Psychonauts 2 на дополнительные языки и рассмотрят данную возможность в будущем, однако на текущий момент новинка является самой крупной игрой коллектива с точки зрения сценария и диалогов, и перевод столь масштабного проекта даже на один дополнительный язык, не говоря уже о тех языках, которые используют совершенно иные алфавиты, потребует времени и бюджета, которого у Double Fine сейчас нет.

реклама

Стоит отметить, что Double Fine уже больше двух лет принадлежит Microsoft (точнее, Xbox Game Studios). Почему слово «бюджет» в данном случае вообще всплывает в комментарии представителя студии, неясно. Возможно, у Double Fine с Microsoft с самого начала был такой договор касательно Psychonauts 2 — всё-таки проект нишевый, и дополнительные затраты, которых можно избежать, были оговорены.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

psychonauts 2 double fine productions
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Amplitude вовсю трудится над инструментами моддинга для своей 4X-стратегии Humankind
+
Денег на это нет: авторы Psychonauts 2 о локализации игры на дополнительные языки
2
Норман Ридус намекнул на продолжение Death Stranding
3
Авторы Halo Infinite объяснили, почему не показали на gamescom 2021 геймплей одиночной кампании
5
Стратегия Iron Conflict перешла на условно-бесплатную модель распространения
+
Naughty Dog ищет новых сотрудников для работы над мультиплеерным проектом
+
Красивый и очень пафосный кинематографический трейлер тактической RPG Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters
+

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 40
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оцениваем Battlefield V. Снова Вторая мировая
47
О серьёзной проблеме игры Crossout, которая возможно была создана преднамеренно
51
Чиплетное будущее - с 2022 года большинство процессоров и видеокарт перейдут на чиплеты
39
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
18
Собираем быстрый и недорогой компьютер для учебы и игр в 2021 году
4
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
2
Исследование влияния ревизии микрокода CPU в Corona Benchmark
4

Сейчас обсуждают

wwr222
14:01
Некоторые считают,что на высокочастотном мониторе станут просто непобедимыми.Скажу за себя:дай мне монитор с 144Гц,топовую карту и в каком-нибудь сетевом шутере,мне чел на 1030 накидает так,что стыдно...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Ольга Яковлева
14:01
Мне как офтальмологу идеально, что вы массово после 144 претесь лечится и отдаете мне свое бабло
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Ольга Яковлева
13:59
Меня как офтальмолога радует ваше бабло и массовость ваших глазных болезней. Заходите, милости просим)
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
ev_rus
13:58
Не вопрос, но я немного о другом, тогда не надо ныть про видеокарты 2080/3070+. А так да, к хорошему быстро привыкаешь. Я когда стал ездить на авто из немецкой тройки, больше в узкоглазый автопром сад...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
wwr222
13:57
Ты читать умеешь? Я написал несколько другое.Нету у меня на мониторах с 60Гц такой смазанной картинки.И ни хрена не топовые моники,обычные бюджетники.Последняя фотка-лажа голимая.Если ты различаешь та...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Kopcheniy
13:57
У меня настройки потребления включены на безлимит по умолчанию, там вроде 255А стоит. Мог бы и дальше гнать проц, но уже упираюсь в охлад, ибо до 95 подскакивает нагрев. В играх не выше 60-65.
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Vasily Dyuzhev
13:56
То есть ты свой божественный элт с 85 гц уже в то время променял на жк говно? А сейчас бугуртишь на 144 гц? Лицемер!!!
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Ян Александров
13:56
Так это было всегда
CD Projekt RED вновь сломала Cyberpunk 2077: на этот раз с помощью патча 1.3
HPDDLXPLD
13:56
Есть выражение , запас жопу не держит . Есть бабло , берите 200 и обновляйте в топ каждое покаление видуху. Но когда бабосов нет на самое фендиперсовое, брать моник даже 144 и играть в 60 так как вк ...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Ян Александров
13:56
С двумя концовками? А ты типа не в курсе, что концовка зависит лишь от последнего диалога с Сильверхэндом на крыше или ты серьезно перепроходил всю игру, чтобы получить другую концовку?
CD Projekt RED вновь сломала Cyberpunk 2077: на этот раз с помощью патча 1.3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем