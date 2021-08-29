Денег на это нет: авторы Psychonauts 2 о локализации игры на дополнительные языки
На днях русскоязычные пользователи высказали своё «фи» в отношении отсутствия русской локализации Psychonauts 2, капитально обрушив пользовательские рейтинги проекта на Metacritic. Хотя подобная вспышка геймерского гнева выглядит не более чем забавно, но важно отметить, что в случае с Psychonauts 2 она вполне оправдана — у игры нет даже русских субтитров.
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И, по всей видимости, никогда не будет. Внимательные посетители официального форума студии Double Fine заметили, что тема перевода Psychonauts 2 на дополнительные языки, в частности, на китайский, уже поднималась полторы недели назад, и получила официальный ответ от менеджера студии по связям с общественностью.
По словам представителя Double Fine, разработчики хотели бы перевести Psychonauts 2 на дополнительные языки и рассмотрят данную возможность в будущем, однако на текущий момент новинка является самой крупной игрой коллектива с точки зрения сценария и диалогов, и перевод столь масштабного проекта даже на один дополнительный язык, не говоря уже о тех языках, которые используют совершенно иные алфавиты, потребует времени и бюджета, которого у Double Fine сейчас нет.
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Стоит отметить, что Double Fine уже больше двух лет принадлежит Microsoft (точнее, Xbox Game Studios). Почему слово «бюджет» в данном случае вообще всплывает в комментарии представителя студии, неясно. Возможно, у Double Fine с Microsoft с самого начала был такой договор касательно Psychonauts 2 — всё-таки проект нишевый, и дополнительные затраты, которых можно избежать, были оговорены.
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