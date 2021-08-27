Русскоязычные геймеры «бомбардируют» Psychonauts 2 на Metacritic из-за отсутствия локализации
Всё хорошо в новой Psychonauts 2: игроки довольны геймплеем, сохранением в нём тех замечательных механик, благодаря которым им так полюбилась оригинальная игра, а также достойным сюжетом. Но не все оказались в полной мере рады: многие русскоязычные игроки обескуражены и справедливо разозлены отсутствием в Psychonauts 2 русской локализации.
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Раздражены настолько, что пошли на Metacritic выплёскивать злость и недоумение: за последние пару дней пользовательский рейтинг Psychonauts 2 на данном агрегаторе опустился до желтой—красной отметок в зависимости от платформы, и, как следует из комментариев к «рецензиям», причина — «неуважение к русским игрокам».
Иными словами, рассматривать Metacritic как источник адекватных сведений о пользовательском отношении к тому или иному проекту не стоит. В Steam у Psychonauts 2 аж 97 % положительных отзывов. Ну, а «бомбардировки» как ни к чему никогда не приводили, так ни к чему не приведут и в этот раз.
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