Сотрудники технического подразделения Eurogamer, которых мы знаем под шильдиком Digital Foundry, посетили франкфуртский офис Crytek. В рамках визита была проведена обстоятельная беседа с разработчиками и протестирована ранняя версия Crysis 2 для консоли PlayStation 5. После этого журналисты законспектировали все запримеченные особенности некстген-версий Crysis 2 и 3, выпустив соответствующий материал.

реклама

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Итак, ремастеры второй и третьей части создаются на базе PC-версий, что является хорошей новостью. В случае с Crysis Remastered переработка велась на базе версий для PS3 и Xbox 360.

Владельцев консолей нового поколения обязательно огорчит тот факт, что нативных версий Crysis 2 и 3 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S не будет. Но на новых устройствах оба ремастера будут выдавать картинку повышенного разрешения.

реклама

Качество текстур «подтянули», для этого пришлось использовать новые 3D-сканы объектов и материалов. Освещение было переработано: убрана чрезмерно насыщенная цветокоррекция, добавлена система рейтрейсинга SVOGI, представляющая собой глобальную систему освещения на основе вокселей.

Графических настроек на консольных версиях Crysis не будет — разработчики хотят сосредоточиться на оптимизации картинки для выдачи лучшего результата, без привязки к разным опциям. Кстати, опробованная специалистами Digital Foundry сборка работала на PlayStation 5 в честном разрешении 1440p при 60 fps.

реклама

Наконец, из PC-версий ремастеров Crysis 2 и 3 уберут режим «Потянет ли оно Crysis?» со сверхвысокими настройками графики. Оказывается, разработчики для этого режима не продумывали полноценную оптимизацию, а игроки считали, что это у них компьютеры недостаточно мощные.

Точной даты релиза Crysis Remastered Trilogy пока нет, но сборник должен выйти уже этой осенью.