Разработчики из студии Dual Effect представили ролик, посвящённый Tormented Souls, — атмосферному хоррору с элементами выживания. При создании проекта авторы вдохновлялись классическими игровыми сериями Silent Hill, Resident Evil и Alone in the Dark. Узнаваемые элементы этих франшиз тут присутствуют: фиксированная камера, вездесущие головоломки, кромешная темень на уровнях, продуманные звуковые эффекты и ничего не понимающий главный герой (в нашем случае — героиня).

Создатели Tormented Souls с гордостью отмечают, что решение сложных головоломок в пугающей обстановке — одна из ключевых особенностей их хоррора. Игроку придётся внимательно изучать локации, копить ресурсы и беречь патроны, преодолевать ограничения в части свободы сохранений — в общем, заниматься привычными для классического хоррора вещами.

Главной героине Tormented Souls предстоит не только разгадать тайну особняка Уинтерлей, но и «вернуть свою потерянную личность». Игра должна поступить в продажу до конца текущего года. Среди целевых платформ есть PC и консоли обоих поколений. Любопытно, что сначала сотрудники Dual Effect отказывались от релиза на PlayStation 4 и Xbox One, но потом передумали.