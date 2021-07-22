Пугающий ролик Tormented Souls — вдохновлённого Silent Hill хоррора про девушку, которой нужно вернуть свою личность
Разработчики из студии Dual Effect представили ролик, посвящённый Tormented Souls, — атмосферному хоррору с элементами выживания. При создании проекта авторы вдохновлялись классическими игровыми сериями Silent Hill, Resident Evil и Alone in the Dark. Узнаваемые элементы этих франшиз тут присутствуют: фиксированная камера, вездесущие головоломки, кромешная темень на уровнях, продуманные звуковые эффекты и ничего не понимающий главный герой (в нашем случае — героиня).
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Создатели Tormented Souls с гордостью отмечают, что решение сложных головоломок в пугающей обстановке — одна из ключевых особенностей их хоррора. Игроку придётся внимательно изучать локации, копить ресурсы и беречь патроны, преодолевать ограничения в части свободы сохранений — в общем, заниматься привычными для классического хоррора вещами.
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Главной героине Tormented Souls предстоит не только разгадать тайну особняка Уинтерлей, но и «вернуть свою потерянную личность». Игра должна поступить в продажу до конца текущего года. Среди целевых платформ есть PC и консоли обоих поколений. Любопытно, что сначала сотрудники Dual Effect отказывались от релиза на PlayStation 4 и Xbox One, но потом передумали.
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