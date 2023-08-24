Героиня всё та же.

Разработчики из Dual Effect совместно с издательством PQube анонсировали Tormented Souls II — сиквел вдохновлённого классическими частями Silent Hill хоррора, который был достаточно тепло принят публикой.

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Главная героиня у Tormented Souls II всё та же — смелая девушка по имени Каролина Уокер. На этот раз она отправляется исследовать зловещие монастыри и другие места, от которых «стынет кровь». Бороться с монстрами девушке нужно будет с использованием подручных средств — всё ради спасения проклятой сестры.

После событий первой части, которые происходили в клинике Вайлдбергер, девушка мечтает вернуться к нормальной жизни с младшей сестрой Анной, но судьба распорядилась иначе. Сестру поражает загадочная болезнь с тяжелыми симптомами: потемнение глаз, кашель кровью, потеря сознания. В поисках лекарства Каролина решается обратиться за помощью к сверхъестественным силам.

Место действия Tormented Souls II — Пуэрто-Миллер, уединённый городок в Южной Америке с «пугающим прошлым». Это место было основано в незапамятные времена исмуитами — небольшой религиозной общиной, закрывшейся от остального мира. теперь же там творятся необъяснимые вещи.

«Дайте отпор чудовищным созданиям в напряжённых битвах, где на помощь придёт самодельное оружие. Враг может поджидать в любом уголке. Чтобы выжить, придётся распределять ресурсы с умом.

Мыслите логически, чтобы отыскать связь между окружающими предметами и затейливыми головоломками. Находите нетривиальные сочетания ресурсов, решайте хитроумные загадки и раскрывайте мрачные тайны, которыми окутан ваш путь», — гласит официальное описание проекта.

Tormented Souls II должна поступить в продажу в 2024 году на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X и S. В описании хоррора в Steam отмечено, что он получит текстовый перевод на русский язык.

Первая Tormented Souls поступила в продажу 27 августа 2021 года, проект был крайне тепло принят игроками и журналистами. Например, в Steam у него имеется свыше 3 тысяч отзывов, из которых 93 % — положительные.