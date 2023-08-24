Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирована Tormented Souls II — вторая часть хоррора, вдохновлённого классическими частями Silent Hill
Героиня всё та же.

реклама

Разработчики из Dual Effect совместно с издательством PQube анонсировали Tormented Souls II — сиквел вдохновлённого классическими частями Silent Hill хоррора, который был достаточно тепло принят публикой.

реклама

Главная героиня у Tormented Souls II всё та же — смелая девушка по имени Каролина Уокер. На этот раз она отправляется исследовать зловещие монастыри и другие места, от которых «стынет кровь». Бороться с монстрами девушке нужно будет с использованием подручных средств — всё ради спасения проклятой сестры.

После событий первой части, которые происходили в клинике Вайлдбергер, девушка мечтает вернуться к нормальной жизни с младшей сестрой Анной, но судьба распорядилась иначе. Сестру поражает загадочная болезнь с тяжелыми симптомами: потемнение глаз, кашель кровью, потеря сознания. В поисках лекарства Каролина решается обратиться за помощью к сверхъестественным силам.

Место действия Tormented Souls II — Пуэрто-Миллер, уединённый городок в Южной Америке с «пугающим прошлым». Это место было основано в незапамятные времена исмуитами — небольшой религиозной общиной, закрывшейся от остального мира. теперь же там творятся необъяснимые вещи.

«Дайте отпор чудовищным созданиям в напряжённых битвах, где на помощь придёт самодельное оружие. Враг может поджидать в любом уголке. Чтобы выжить, придётся распределять ресурсы с умом.

Мыслите логически, чтобы отыскать связь между окружающими предметами и затейливыми головоломками. Находите нетривиальные сочетания ресурсов, решайте хитроумные загадки и раскрывайте мрачные тайны, которыми окутан ваш путь», — гласит официальное описание проекта.

Tormented Souls II должна поступить в продажу в 2024 году на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X и S. В описании хоррора в Steam отмечено, что он получит текстовый перевод на русский язык.

Первая Tormented Souls поступила в продажу 27 августа 2021 года, проект был крайне тепло принят игроками и журналистами. Например, в Steam у него имеется свыше 3 тысяч отзывов, из которых 93 % — положительные.

рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
+
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
12
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
33
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
98
Уникальное озеро Байкал и его секреты
8
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
7
Япония пытается потеснить Китай на африканском рынке полезных ископаемых
1
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
11
НАТО 2.0: США готовят своих союзников в Азии к военному столкновению с Китаем, Россией и КНДР
1

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:56
Это Бразильский самолёт. На борту должны быть люки для метания бомб по гетто Рио-де-Жанейро и форточки для ведения автоматного огня по ним же. Не более 👍
В шасси самолёта Пригожина была бомба, а следствие пока не может опознать тело бизнесмена
FelsheR-BAN100912
15:55
Да тебя уже в F16 садить можно, все о самолетах знаешь)
В шасси самолёта Пригожина была бомба, а следствие пока не может опознать тело бизнесмена
БелПатриот
15:44
Читая такое, становится понятно, что и Беларуси скоро не будет как страны. По теме - в 2014 году бои на Донбассе начались по инициативе России. Россия вооружила и послала через границу отряд Игоря Ги...
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Evgen100
15:38
MSRP будет в пределах 450-500 долларов. В наших магазинах это означает 55-65 тысяч рублей.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 7700 XT GAMING OC появилась на BestBuy
OgoGoLog
15:33
"Очень печально что «Чандраян-3» нас обскакал." Чем? "И почему это аппарат «Луна-25» разбился?" Из-за технической неисправности. Уже рассказали об этом. У Индии "Чандарян-2" упал по похожей причине....
Индийский космический аппарат «Чандраян-3» успешно приземлился на поверхность Луны
Артём Николаев
15:31
Ты из тех, кто с 1970х пророчит крах доллару? Уже много таких провидцев ласты склеили, а доллар всё жив. Да, он будет терять позиции, но это займёт десятилетия. Пока ничего лучше нет. Даже юань - не с...
Холодная плазма повысит эффективность гиперзвукового оружия США
FelsheR-BAN100912
15:31
то есть доказательств нет? Пригожин тот еще заявитель - поэтому вы даже мертвого его боитесь?)) Зы: могли бы 95м кварталом как в Буче кино снять или актеры еще тогда кончились?
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Юрий Комаров
15:31
Z690-p ddr4, обновилось без проблем
Владельцы плат MSI стали жаловаться на BSOD после обновления KB5029351 для Windows 11 22H2
Эдуард Кузнецов
15:27
Начался поток отвлекающих версий. Пипл хавает. Хотя, в данном случае, как то пох.
В шасси самолёта Пригожина была бомба, а следствие пока не может опознать тело бизнесмена
PanzerK
15:26
Хороша "маша", да не наша... )))
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем