Российские фанаты показали, как мог бы выглядеть ремастер Need for Speed Underground 2
Отечественный коллектив автомобильных энтузиастов Odonata Cinema, в котором трудятся ярые фанаты серии Need for Speed, подготовили видеоролик, который отражает их видение возможного ремастера культовой Underground 2. Получилось красиво, аутентично, с мощным ударом по ностальгии; в общем, смотреть обязательно.
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Как пишут разработчики, данный видеоролик — это их самый сложный и долгий проект. Чтобы воплотить его в реальность, нужно было вручную смоделировать все локации. В общей сложности на всё про всё потребовалось больше двух месяцев.
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Соизволит ли Electronic Arts когда-нибудь дать свет на производство настоящего ремастера Need for Speed Underground 2 — вопрос сложный, но в нашу эпоху повального ремастеринга и ремейкинга всего и вся такая вероятность вполне существует. Да и положительный опыт с прошлогодней Need for Speed Hot Pursuit Remastered у EA уже имеется.
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