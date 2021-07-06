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Atari решила сместить своё внимание в сторону премиальных игр для PC и консолей

Игры для «мобилок» и f2p-контент в прицеле всё равно останутся.
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Компания Atari за свою долгую и непростую судьбу меняла статус от законодателя в игровой промышленности до второ- или даже третьесортной компании, занимающейся наполнением рынка f2p-играми и проектами для мобильных устройств, названия которых так просто сейчас никто и не вспомнит. Руководство Atari посчитало, что с данной реальностью надо что-то делать и меняться в сторону производства проектов более высокого статуса.

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И вот, как передаёт издание GamesIndustry, совет директоров Atari принял решение о пересмотре стратегии развития компании. Отныне Atari смещает фокус на производство премиальных (читай — платных) игр для персональных компьютеров и консолей. Производство условно-бесплатных проектов продолжится, но в значительно меньших масштабах, чем раньше. Некоторые условно-бесплатные проекты, среди которых, например, Crystal Castles и Ninja Golf, собираются закрыть или, в идеале, продать.

Руководство Atari считает, что данное решение отлично подходит для компании: премиальные игры — это её прошлое, а теперь — её будущее. Звучит довольно романтично и амбициозно.

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Впрочем, в совете директоров Atari сидят реалисты, поэтому они осознают, что смена курса компании в краткосрочной перспективе будет убыточной. Первые соответствующие новому курсу игры должны появиться уже в текущем финансовом году, то есть, до 31 марта 2022-го включительно.

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