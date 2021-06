Сервис GOG долгое время оставался единственным официальным цифровым магазином, где можно было прикупить классику в лице двух частей Ultima Underworld (The Stygian Abyss и Labyrinth of Worlds), а также Syndicate Plus и Syndicate Wars. К сожалению, уже в грядущий понедельник, 28 июня, ситуация изменится, и купить данные проекты в GOG будет нельзя, о чём сообщил один из его администраторов.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 за копейки в XPERT.RU - смотри цену -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo уже дешевле 100 000р</b> -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле 100 000р -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке RTX 3080 по самой низкой цене в XPERT.RU <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Как уточнил администратор GOG, решение принято издателем вышеуказанных игр, то есть, Electronic Arts. Впрочем, слишком сильно уж переживать не стоит: проекты изымаются именно из продажи; если вы ранее их уже приобрели, то они останутся на учётной записи и смогут радовать вас своим пусть и древним, но в некоторой степени всё же культовым игровым процессом. Игры и вправду очень старенькие: самая молодая из них вышла в 1996 году.

По какой причине вышел указ об их изъятии из продажи, не сообщается.