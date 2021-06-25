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Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus и Syndicate Wars исчезнут из продажи в GOG на следующей неделе

Так велела Electronic Arts.
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Сервис GOG долгое время оставался единственным официальным цифровым магазином, где можно было прикупить классику в лице двух частей Ultima Underworld (The Stygian Abyss и Labyrinth of Worlds), а также Syndicate Plus и Syndicate Wars. К сожалению, уже в грядущий понедельник, 28 июня, ситуация изменится, и купить данные проекты в GOG будет нельзя, о чём сообщил один из его администраторов.

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Как уточнил администратор GOG, решение принято издателем вышеуказанных игр, то есть, Electronic Arts. Впрочем, слишком сильно уж переживать не стоит: проекты изымаются именно из продажи; если вы ранее их уже приобрели, то они останутся на учётной записи и смогут радовать вас своим пусть и древним, но в некоторой степени всё же культовым игровым процессом. Игры и вправду очень старенькие: самая молодая из них вышла в 1996 году.

По какой причине вышел указ об их изъятии из продажи, не сообщается.

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