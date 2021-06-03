Как известно, в Mass Effect Legendary Edition в первую часть легендарной трилогии решили включить полную русскую локализацию — ту самую, которая ещё много лет назад была растащена на мемы и разобрана профессионалами на все недочёты, самодеятельность и прочее, порой даже полностью меняющее смысл сказанного персонажем непотребство со стороны переводчиков.

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Изначально менять озвучку локализации в Mass Effect Legendary Edition можно было только вместе с субтитрами, и если на PC данная проблема решается несколькими несложными операциями по инструкции, то на консолях никакого выхода нет вообще.

Что ж, BioWare и Electronic Arts признали недоработку и объявили о том, что уже в начале наступившего месяца применят к Mass Effect Legendary Edition обновление, которое позволит менять язык озвучки независимо от языка субтитров. Проще говоря, смешивать их по желанию пользователя, что и станет решением проблемы, возникшей, в частности, у русскоязычных геймеров.

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Стоит отметить, что проблема оказалась настолько серьёзной, что русские геймеры не постеснялись и устроили обстрел Mass Effect Legendary Edition на Metacritic, сильно занизив пользовательские оценки проекта.