Геймеры из России и СНГ обрушили рейтинг Mass Effect Legendary Edition на Metacritic из-за локализации
Как известно, в первой части трилогии Mass Effect присутствовала полная русская локализация — как с субтитрами, так и с полной озвучкой всех персонажей. К сожалению, уровень локализации был просто аховым: несоответствие перевода изначальному смыслу фраз, косноязычие, «вода», слова-паразиты и прочие атрибуты полного непрофессионализма. Так уж вышло, что BioWare решила включить данную локализацию в состав Mass Effect Legendary Edition без возможности её отключения с сохранением субтитров, и данный факт сыграл с проектом злую шутку.
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Сегодня геймеры обратили внимание на то, что пользовательский рейтинг Mass Effect Legendary Edition начал стремиться в «красную» зону, и «виной» тому стали русскоязычные геймеры, которые не постеснялись и высказали на Metacritic всё, что они думают о локализации первой части Mass Effect и невозможности её замены на оригинальные голоса + субтитры.
Стоит отметить, что ситуация для многих неприятная, поскольку решается она только в PC-версии, и только с помощью «танцев с бубном» и созданием bat-файлов. Остаётся надеяться, что BioWare в одном из ближайших обновлений решит данную проблему, позволив игрокам «смешивать» озвучку и субтитры.
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