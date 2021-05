В магазине приложений Microsoft Store раньше времени появилась отдельная страничка Two Point Campus — стратегии, в которой игрок сможет заняться обустройством собственного университета. За разработку отвечает Two Point Studios, которая ранее выпустила Two Point Hospital — проект такого же жанра, но только про возведение и управление больницей.

На странице в Microsoft Store размещены не только первые скриншоты Two Point Campus, но и небольшое описание будущего «тайкуна». Сами авторы называют его «эксцентричным симулятором строительства и управления университетом».

В грядущей Two Point Campus игрок сможет заниматься анализом поведения учащихся, изучать их характеры и следить за их желаниями. С помощью простых и удобных инструментов нужно будет возводить кампус со столовыми, учебными заведениями, расставлять скульптуры и прокладывать дорожки, высаживать живые изгороди и строить библиотеки.

Авторы Two Point Campus напоминают, что в построенном университете не найдётся места скуке, поэтому доступные для изучения дисциплины будут соответствующие. Вместо традиционных предметов здесь, например, предложат обучаться в школе рыцарей (умение владеть копьём пригодится), освоить изготовление огромных пицц и калорийных пирогов.

Учебный год в Two Point Campus тоже проходит нестандартно, начинается он с летних каникул, во время которых нужно наладить учебный процесс. Игроку нужно будет нанимать эксцентричных профессоров и безумных учёных, добавлять в расписание интересные курсы, организовывать студенческие клубы, кружки и концерты.

Two Point Campus точно выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One и PC. Как там дела обстоят с другими платформами — узнаем чуть позже уже от разработчиков.