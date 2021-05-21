Вчера поздним вечером Blizzard провела продолжительную презентацию PvP-режима грядущей Overwatch 2. Мы узнали, что формат сражений в сиквеле изменится в сторону режима 5v5 (1 танк, 2 стрелка и 2 «саппорта»), что некоторые персонажи, в частности, герои-танки, будут значительно переделаны, а также тот неоспоримо положительный факт, что игра возвращается в сторону шутера от первого лица, тогда как первый Overwatch безнадёжно погряз в неприятной для многих пучине MOBA-составляющих.

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Но механики и герои — ничто, если им негде себя показать. Для этого существуют поля боя (карты), коих в Overwatch 2 добавится огромное количество. По словам разработчиков, они не обделят вниманием ни один стандартный игровой режим франшизы: для каждого из них выйдут сразу несколько новых карт. Кроме того, в Overwatch 2 будет представлен новый для серии, но отнюдь не новый в плане концепции режим «Натиск», в котором командам нужно бороться за управление передвигающим баррикаду роботом.

С основными подробностями PvP-режима Overwatch 2 можно ознакомиться в нашем предыдущем материале; данная же заметка посвящена официальным публикациям Blizzard специальных видеороликов, в которых демонстрируются красоты пяти новых полей боя игры: Нью-Йорк, Торонто, Рио, Рим и Монте-Карло

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Enjoy a New York slice between battles in Overwatch 2.



Points of interest:

🏛️ Grand Central Terminal

🚒 Engine 11

🍕 Jephs Corner Pizza pic.twitter.com/BqxpOvuaYj — Overwatch (@PlayOverwatch) May 20, 2021

реклама Weather the Toronto winter in Overwatch 2



Points of interest:

🏨 Hotel Montebianco

☕ Tim Fordsons

🍁 Maple Leaf Trees pic.twitter.com/FwJNo5y5j8 — Overwatch (@PlayOverwatch) May 20, 2021

Rock to that Rio rhythm in Overwatch 2.



Points of interest:

🐸 Club Sinestesia

🦚 Peacock Payload

🥣 Oh! Lucio-Oh’s! pic.twitter.com/8gFxkyN2Ny — Overwatch (@PlayOverwatch) May 20, 2021

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Roam the streets of Rome in Overwatch 2.



Points of interest:

🏛️ Colosseum

⛲ Beautiful fountains

🆚 Zephyrus Vs. Maximus pic.twitter.com/aqWLERRl6f — Overwatch (@PlayOverwatch) May 20, 2021

Race toward the Monte Carlo finish line in Overwatch 2.



Points of interest:

🏎️ Auto Pilot Cars

✨ Sparkles

🛥️ Flying Yachts pic.twitter.com/tlE6d8UJ8R — Overwatch (@PlayOverwatch) May 20, 2021

К сожалению, пока неизвестно, когда Overwatch 2 увидит свет. Судя по увиденному и тому, как разработчики постоянно уточняют, что работа продолжается и всё может измениться, через год — это в лучшем случае.