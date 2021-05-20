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В мультиплеере Overwatch 2 произойдут глобальные изменения — игроков в матче станет меньше

И другие новости с показа PvP-режима.
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Сегодня Blizzard провела специальную трансляцию, посвящённую PvP-режиму Overwatch 2. Хотя основной объём контента в сиквеле будет связан с кооперативными PvE-заданиями, разработчики осознают, что без изменений в классическом мультиплеере, которым в первую очередь и знаменит Overwatch, обойтись нельзя.

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Самое главное изменение — в Overwatch 2 в матчах будет участвовать меньше игроков: их число сократится с шести до пяти, и пожертвовать было решено одним танком. В сиквеле команды будут сражаться в формате «1 танк, 2 стрелка и 2 героя поддержки». Как следствие, многих персонажей-представителей данного класса пришлось масштабно переработать, дабы сохранить баланс. В целом, по словам разработчиков, роль танков меняется в сторону повышенной динамичности и меньшего стояния на одном месте.

Как уточняют разработчики, для PvP-режима Overwatch 2 они прорабатывали самые разные варианты компоновки команд: и «1 танк, 3 стрелка, 2 героя поддержки», и «1 танк, 4 стрелка, 1 поддержка». Даже 7v7 пробовали! Но именно формат «1-2-2» с сокращением числа участников матча до 5v5 оказался наиболее сбалансированным. Кроме того, чем меньше игроков, тем больше исход матча зависит от каждого из них в отдельности — Blizzard хочет, чтобы каждый игрок мог «затащить» матч.

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Показали новые карты «Нью-Йорк» (режим гибрида захвата/сопровождения) и «Торонто» (режим «Натиск»). Натиск — это новый вводимый в Overwatch 2 режим, в котором командам необходимо сопровождать передвигающего специальную баррикаду робота. Разработчики уверяют, что данный режим отличается повышенной динамичностью и огромными пространствами для манёвров. В целом новых карт будет очень много — ни один игровой режим обделённым не оставят.

Классы получили специальные пассивные способности. Так, персонажи-стрелки обладают повышенной скоростью передвижения, персонажи-танки меньше реагируют на различные эффекты контроля и генерируют противникам меньше очков заряда суперспособностей, а герои поддержки обладают самоисцелением.

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В целом пока что работа над Overwatch 2 находится в самом разгаре, поэтому многие аспекты игры могут измениться, в том числе различные способности, время их восстановления, конкретные параметры и так далее.

Когда релиз, пока неизвестно, но точно не в этом году.

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