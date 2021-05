Компания Ubisoft подготовила и выпустила отчёт по результатам работы прошлого финансового года, который завершился 31 марта. В отличие от показателей Paradox, у французов всё хорошо: прибыль и выручка растёт ударными темпами. Та же серия Assassin’s Creed за год принесла выручки на 50% больше, установив абсолютный рекорд для серии.

Важная информация для фанатов Beyond Good & Evil 2 — проект всё ещё разрабатывают. Параллельно с этим ведутся работы над Skull & Bones, которую в очередной раз отложили. Последняя выйдет только в будущем финансовом году — то есть, позже апреля 2022 года. На текущий финансовый год у Ubisoft большие планы, запланирована масса релизов. Будут там и большие проекты уровня Far Cry 6, и игры попроще (ремейк Prince of Persia и Rainbow Six Quarantine).

В цифрах результаты работы Ubisoft выглядят ещё более убедительно. Так, доходы компании выросли за год на 46% и превысили отметку в $2,7 миллиарда. Если говорить о методах реализации, то 72% доходов приходится на каналы цифровой дистрибуции. В этой доле почти $1 миллиард пришёлся на микротранзакции и дополнения. Больше всего денег у Ubisoft получается зарабатывать на платформе PlayStation (33% дохода), следом идёт PC (23%) и Xbox (21%).