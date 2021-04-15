Мероприятие Ubisoft Forward пройдёт 12 июня в рамках E3 2021
Не успеем мы и оглянуться, как наступит лето, а вместе с ним — и вереница выступлений крупных и не очень разработчиков и издателей видеоигр. Сегодня Ubisoft подтвердила своё участие в E3 2021 и заявила, что в рамках выставки 12 июня в 22:00 по московскому времени проведёт своё мероприятие Ubisoft Forward.
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Что конкретно собирается показать французское издательство, пока не уточняется, но в целом компания намерена представить проекты от своих команд со всего мира. Рискнём предположить, что именно на Ubisoft Forward нас ждут новости касательно Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine (Parasite) и ремейка Prince of Persia The Sands of Time.
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