Не успеем мы и оглянуться, как наступит лето, а вместе с ним — и вереница выступлений крупных и не очень разработчиков и издателей видеоигр. Сегодня Ubisoft подтвердила своё участие в E3 2021 и заявила, что в рамках выставки 12 июня в 22:00 по московскому времени проведёт своё мероприятие Ubisoft Forward.

Что конкретно собирается показать французское издательство, пока не уточняется, но в целом компания намерена представить проекты от своих команд со всего мира. Рискнём предположить, что именно на Ubisoft Forward нас ждут новости касательно Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine (Parasite) и ремейка Prince of Persia The Sands of Time.