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В сиквеле Days Gone должен был появиться кооперативный режим прохождения

Но сейчас судьба проекта вообще неизвестна.
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На днях журналист Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал материал о состоянии дел в отдельных внутренних студиях Sony. Из материала следовало, что Sony решила не рисковать с экспериментальными проектами и полностью переключилась на производство игр-блокбастеров, попутно «забраковав» идею производства сиквела мотоциклетного экшена с элементами выживания Days Gone.

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После публикации Шрайера бывший геймдиректор Days Gone Джефф Росс и бывший геймдиректор God of War Дэвид Яффе собрались в подкасте и обсудили состояние дел. Росс не стал подтверждать или опровергать информацию Шрайера об отмене Days Gone 2, но отметил, что студия Bend действительно предлагала Sony приступить к работе над проектом. По словам Росса, разработчики хотели воплотить в сиквеле мечту о пригодном для совместного прохождения игровом мире. Данная идея витала в головах разработчиков ещё при создании первой Days Gone, но в итоге её (идею) забраковали ради более естественного сюжетного повествования.

Условная Days Gone 2, как уточняет Росс, должна была стать своеобразной работой над ошибками первой части. Разработчики прекрасно осведомлены о том, что не получилось в первой Days Gone, и хотели сделать из продолжения поистине культовый проект.

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Далее Росс подтвердил, что Days Gone обошлась Sony дороже, чем та рассчитывала, а прибыль принесла значительно меньше той, на которую надеялся издатель. Несмотря на это, с финансовой точки зрения Days Gone стала самой успешной игрой от Bend. Кроме того, Росс подтвердил, что Bend помогала и продолжает помогать Naughty Dog с производством её проектов.

Пользуясь случаем, стоит напомнить, что Days Gone этой весной заглянет на PC. Возможно, результаты продаж компьютерной версии проекта заставят Sony пересмотреть своё решение об отмене сиквела, но на чудеса мы бы не рассчитывали.

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RadeoForce
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