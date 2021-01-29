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По слухам, дальнейшим развитием Life is Strange будут заниматься авторы приквела Before the Storm

Очевидно, у Dontnod на это нет времени.
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Инсайдер Эмили Роджерс, которая в прошлом делилась правдивой информацией о планах Nintendo, раздобыла связи в Square Enix, которые сообщили ей о передаче издательством франшизы Life is Strange в руки коллектива Deck Nine, отвечавшего за производство приквела Life is Strange: Before the Storm, посвящённого знакомству Рейчел и Хлои.

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Сообщается, что сотрудничество Square Enix и основных разработчиков Life is Strange в лице компании Dontnod Entertainment прекращено уже сравнительно давно, и недавние инвестиции от Tencent здесь ни при чём. По каким причинам оно прекратилось и почему компании не известили об этом игровое сообщество, не уточняется.

Скорее всего, причина в нехватке времени и ресурсов у Dontnod: в прошлом году сообщалось о производстве в его стенах аж шести новых проектов, и, очевидно, коллектив просто физически не способен выполнить «заказ» Square Enix.

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square enix dontnod entertainment deck nine
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По слухам, дальнейшим развитием Life is Strange будут заниматься авторы приквела Before the Storm
Roditch
18:11
Если на текущем этапе истории произойдёт крупное землятрясение на Тайване, то мир остановится в развитии на пару лет, а цены на электронику взлетят до небес.
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