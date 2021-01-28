Разработчики Life is Strange получили от Tencent инвестиций на сумму в 30 млн евро
Китайский игровой гигант Tencent продолжает мягко и ненавязчиво захватывать своими цепкими лапами коллективы западных разработчиков игр. Несколько часов назад стало известно, что корпорация вложила во французскую студию Dontnod Entertainment, известную по Life is Strange, Remember Me, Vampyr и другим проектам, тридцать миллионов евро, приобретя небольшую долю её акций.
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Разумеется, полученные от китайцев деньги будут использованы в выгодных для студии целях. Во-первых, Dontnod сможет самостоятельно заняться изданием и продвижением своих игр, во-вторых, получить доступ к китайскому видеоигровому рынку, и в-третьих, начать производить игры для мобильных устройств. Нетрудно понять, что китайский рынок и мобильные устройства — это термоядерная смесь для зарабатывания денег на видеоиграх.
Последним из выпущенных на данный момент проектов Dontnod стал детективный триллер Twin Mirror, в котором главному герою для восстановления воспоминаний необходимо бродить по чертогам собственного разума. Проект получил, мягко говоря, скромненькие оценки как профессиональных обозревателей, так и простых игроков.
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