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Похоже, Tales from the Borderlands скоро перевыпустят на PC, PlayStation 5 и Xbox Series

Инфоповод появился месяц назад, но заметили его только сейчас.
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Портал Gematsu поделился весьма любопытной информацией. Оказывается, ещё 18 декабря рейтинговое агентство PEGI выдало возрастной рейтинг перевыпуску Tales from the Borderlands для компьютеров и консолей нового (текущего) поколения. Любопытно, что внимание на этот факт было обращено только несколько часов назад; обычно подобные вещи «подхватываются» западными новостными изданиями практически сразу. Спишем на то, что Tales from the Borderlands — не очень крупный и известный проект.

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После банкротства и «воскрешения» Telltale значительная часть игр студии была снята с продажи. Видимо, мы наблюдаем пусть и медленный, но всё же процесс восстановления статуса-кво.

Напомним, Tales from the Borderlands — это эпизодическая игра во вселенной Borderlands, которую многие считают даже более интересным и качественным проектом, чем основные игры франшизы. Полностью «сериал» вышел в 2015 году.

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