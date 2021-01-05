С момента релиза Cyberpunk 2077 прошёл почти месяц. За это время разработчики выпустили три «хотфикса», которые исправили наиболее очевидные шероховатости и технические огрехи, осталось ждать крупных патчей. За отчётный период CD Projekt RED пришлось столкнуться с многочисленными проблемами, связанными с оценками прессы, багами в версиях игры для базовых консолей прошлого поколения и последовавшими возвратами, поведением инвесторов, возмущением внутренних сотрудников студии и невесть чем ещё.

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Было видно, что Cyberpunk 2077 по состоянию на 10 декабря 2020 года не была готова к релизу. И дело здесь не только в технических ошибках. Сами разработчики ранее признавались, что до релиза не доживут некоторые геймплейные механики — например, мы точно знаем о «вырезанных» поездках в метро. Команда не успевала, амбиции были непомерными, а сроки — нереальными, отсюда и противоречивый результат. А если ещё вчитаться и вдуматься в слова разработчика, пожелавшего остаться анонимным, но картина складывается невероятная. Но тут нужно всё по порядку изложить.

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На форуме профильного издания Gamespot пользователь с ником JoeBuck80 опубликовал целую уйму цитат от неизвестного сотрудника CD Projekt RED, они призваны пролить свет на ситуацию вокруг Cyberpunk 2077 в полной мере. Для удобства мы кое-что низвели к тезисам, а самые любопытные могут обратиться к первоисточнику. Впрочем, настоящего первоисточника мы, скорее всего, в ближайшее время не узнаем.

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Самое главное — CD Projekt RED вынуждена была отправить игру в релиз 10 декабря чтобы угодить инвесторам. Разработчики понимают, в каком состоянии сейчас находится игра, поэтому в недрах студии зреют глобальные планы по её глобальному улучшению по всем аспектам. Здесь весьма кстати нужно вспомнить перерождения No Man’s Sky — поляки хотят проделать похожий трюк.

Патчи. До марта нынешнего года больших «заплаток» для игры не будет, только «хотфиксы». Причём, на начало весны запланирован только первый патч.

Ситуация с возвратами. У разработчиков был крайне серьёзный разговор на эту тему с Sony, которая была возмущена большим количеством «рефандов» на PlayStation 4. Рядовые сотрудники CD Projekt RED даже рады возвратам, ведь каждый такой случай, по их мнению, напоминает руководству о важности разговоров о проблемах с игрой.

Версии игры для PlayStation 4 и Xbox One. Они будут существенно переработаны. А вот версия для PlayStation 5 кардинально перерабатываться не будет, ведь девелоперам было максимально удобно работать с ней.

Вырезанный контент. Под нож пошли две огромные сюжетные арки, которые не успели протестировать до релиза. Игроки не увидели в финальной версии более 50 тысяч (!!!) строк диалогов, а полный клиент игры до «хирургического вмешательства» должен был занимать 160 Гбайт места накопителя. В Cyberpunk 2077 были вырезаны: механика разговоров с таксистами, два других вида такси, огромная подземная часть города и многое другое. Некоторые квесты пришлось удалять из-за цензуры. Другие — из-за их ненадлежащего качества. Авторы собираются вернуть весь основной контент к лету нынешнего года. Причём, множественные косметические элементы вернутся в клиент с патчами. Глобальная цель для поляков сейчас — превратить Cyberpunk 2077 в то, что было собрано в максимальном виде в 2018 году. И ещё один забавный момент: на дисках для консолей физически присутствует вырезанный контент, который пришлось в спешке деактивировать из-за проблем с качеством. Всё это вернут в больших патчах.

Отношения внутри студии. Руководство принимает весь удар на себя, но моральное состояние у рядовых сотрудников полностью подкошено. В ближайшие месяцы стоит ожидать некоторого количества увольнений.

Ситуация с искусственным интеллектом. Опять же, разработчики в полной мере осознают проблему и будут её исправлять. Если верить анонимному сотруднику студии, для виртуальных жителей Найт-Сити изначально прописывалась сложная система симуляции поведения, от которой пришлось отказаться. Игрок мог просто стать в любой точке города и наблюдать за её жизнью. Ранее, напомним, авторы признавались, что нынешнее поведение горожан — баг и только он.

В сообщении на форуме Gamespot ещё говорилось о странной кадровой политике CD Projekt RED — когда в команде начали появляться странные люди. Говорилось и о герое Киану Ривза, который вышел недостаточно крутым и убедительным, но мысль о появлении в игре такой звезды исходила исключительно от руководства и откуда-то извне.

Анонимный информатор дал понять, что CD Projekt RED нацелена полностью преобразить Cyberpunk 2077, вернув в неё весь запланированный ранее контент, попутно исправив версии для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Планы у поляков крайне амбициозные, но от этого только интереснее будет наблюдать за развитием событий.

Конечно, всю описанную выше информацию не следует принимать на веру. Но, право слово, единожды запустив игру, сложно не обнаружить в ней огромный потенциал, который был порезан бездарными менеджерами. Не верите нам — присмотритесь к последним отзывам по игре в Steam и GOG. Волна «хейта» прошла, люди всё чаще стали обращать внимание на положительные стороны Cyberpunk 2077, которых очень, очень много.