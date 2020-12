Приключенческий боевик Praey for the Gods (на всякий случай: никакой опечатки здесь нет) пребывает на просторах раннего доступа Steam с января прошлого года, а сейчас вовсю готовится к выходу на консолях. Вот разработчики при поддержке портала IGN решили ознакомить сообщество с тем, как их проект будет выглядеть на PlayStation 5, опубликовав почти 4-минутный видеоролик игрового процесса, записанный с упомянутой консоли.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Напомним, что помимо PlayStation 5 игру также собираются выпустить на PlayStation 4 и Xbox One.

реклама

Praey for the Gods отчасти представляет собой идейную наследницу Shadow of the Colossus: игрокам необходимо разгадать тайну вечной зимы, параллельно встречаясь и даже сражаясь с созданиями исполинских размеров.