Битва с боссом в свежем геймплее PS5-версии Praey for the Gods
Приключенческий боевик Praey for the Gods (на всякий случай: никакой опечатки здесь нет) пребывает на просторах раннего доступа Steam с января прошлого года, а сейчас вовсю готовится к выходу на консолях. Вот разработчики при поддержке портала IGN решили ознакомить сообщество с тем, как их проект будет выглядеть на PlayStation 5, опубликовав почти 4-минутный видеоролик игрового процесса, записанный с упомянутой консоли.
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Напомним, что помимо PlayStation 5 игру также собираются выпустить на PlayStation 4 и Xbox One.
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Praey for the Gods отчасти представляет собой идейную наследницу Shadow of the Colossus: игрокам необходимо разгадать тайну вечной зимы, параллельно встречаясь и даже сражаясь с созданиями исполинских размеров.
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