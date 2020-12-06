Трейлер к скорому началу The Game Awards 2020 под Linkin Park
До начала последнего по списку, но не по значению игрового мероприятия в этом году — The Game Awards 2020 — остаются считанные дни, поэтому организатор шоу Джефф Кили решил подогреть интерес публики, опубликовав специальный видеоролик, сопровождаемый композицией Linkin Park — My December.
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В этом году на The Game Awards будет много анонсов и показов уже ранее представленных проектов: в частности, BioWare, которая недавно претерпела кадровые перестановки на самых высоких постах, привезёт на мероприятие новую Dragon Age. Правда, пока неясно, в каком виде, но хотелось бы надеяться уже на полноценную премьеру.
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Также на The Game Awards традиционно объявят победителей в длинном списке самых разных игровых номинаций. За звание игры года, например, борются DOOM Eternal, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons и ремейк Final Fantasy VII.
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Церемония начнётся в 11 декабря в 03:00 по московскому времени.
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