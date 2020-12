До начала последнего по списку, но не по значению игрового мероприятия в этом году — The Game Awards 2020 — остаются считанные дни, поэтому организатор шоу Джефф Кили решил подогреть интерес публики, опубликовав специальный видеоролик, сопровождаемый композицией Linkin Park — My December.

В этом году на The Game Awards будет много анонсов и показов уже ранее представленных проектов: в частности, BioWare, которая недавно претерпела кадровые перестановки на самых высоких постах, привезёт на мероприятие новую Dragon Age. Правда, пока неясно, в каком виде, но хотелось бы надеяться уже на полноценную премьеру.

Также на The Game Awards традиционно объявят победителей в длинном списке самых разных игровых номинаций. За звание игры года, например, борются DOOM Eternal, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons и ремейк Final Fantasy VII.

Церемония начнётся в 11 декабря в 03:00 по московскому времени.