На церемонии The Game Awards 2020, которая пройдёт 11 декабря ранним утром (поздней ночью) по Москве, нас ждёт много различных анонсов и новостей. Организатор мероприятия Джефф Кили сегодня назвал первый проект, ради которого стоит не спать утром в пятницу — новая Dragon Age. Всё верно, новую игру в знаменитой франшизе привезут на церемонию The Game Awards 2020 и устроят её «специальный показ».

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Что скрывается за этим словосочетанием, впрочем, пока остаётся лишь гадать. В идеале, конечно, спустя два года после формального анонса неплохо бы было увидеть трейлер, узнать подробности и хотя бы приблизительные сроки релиза.

А чтобы ожидания показа не были столь томительными, Electronic Arts и BioWare опубликовали четыре небольших рассказа по вселенной Dragon Age: «Поминки», «Тени Минратоуса», «Следующий» и «На развалинах реальности».

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Напомним, что сегодня ранним утром BioWare «по собственному желанию» покинули руководитель студии Кейси Хадсон и исполнительный продюсер новой Dragon Age Марк Дарра. В связи с этим вдвойне интереснее, что там наваяли канадцы.