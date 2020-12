В наш век ремастеров, ремейков и перезапусков уже сложно удивляться очередным новостям о работе крупных издателей над обновлением любимых игр. Поэтому когда сегодня индийский инсайдер Lazy Assassin, который ранее «предсказал» анонс ремейка Prince of Persia The Sands of Time, ссылаясь на свои источники, сообщил о том, что Ubisoft готовит перезапуск франшизы в целом, сомнений почему-то не возникло.

По сведениям инсайдера, проект находится совсем на ранней стадии разработки, и его премьера вряд ли состоится раньше 2023—2024 года. К сожалению, ничем кроме слов подтвердить свою информацию Lazy Assassin не может, поэтому воспринимать её следует со здоровым скептицизмом.

Что же касается реально анонсированного и существующего ремейка Prince of Persia The Sands of Time, то его релиз должен состояться в конце января наступающего года. Изначально игроки смешали проект с грязью за его отнюдь не выдающийся внешний вид, но впоследствии Ubisoft показала более свежую версию игры, где всё было уже заметно симпатичнее.