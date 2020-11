Возможно, в дате 10 декабря заложен какой-то вселенский смысл: именно в этот день состоится релиз Cyberpunk 2077, и именно в этот день спустя год EGS-эксклюзивности в других магазинах (Steam и GOG) должна была выйти MechWarrior 5 Mercenaries. Разработчики многих игр, даты релиза которых совпадали или были опасно близки к дате релиза Cyberpunk 2077, без лишних объяснений переносили выход, чтобы не попасть под каток самого ожидаемого проекта последних лет. Вот и Piranha Games с её MechWarrior 5 Mercenaries решила, что хоть риск — это благородное дело, но всё же довольно глупое.

реклама

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10 Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10 Куча RTX 3090 в Compeo.ru

В итоге выход Steam- и GOG-версий боевика с пилотируемыми роботами задержится до весны следующего года. Вместе с тем до весны откладывается и выход крупного дополнения Heroes of the Inner Sphere.

Но есть и хорошая новость: в следующем году MechWarrior 5 Mercenaries появится на консолях от Microsoft — Xbox One и Xbox Series — чего с играми серии не случалось аж с 2004 года. Кроме того, дополнительное время позволит разработчикам внести улучшения в игру и поправить искусственный интеллект, интерфейс, добавить новый контент и расширить возможности кастомизации.

реклама

Вчера, напомним, Piranha Games стала частью шведского холдинга Enad Global 7 (EG7). Формально для студии ничего не изменится, разве что в её распоряжении появится больше маркетинговых и финансовых ресурсов.