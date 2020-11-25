Сегодня стало известно, что студия Piranha Games (не путать с Piranha Bytes), ставшая более-менее известной после выпуска MechWarrior 5 Mercenaries, войдёт в состав шведского холдинга Enad Global 7. Как сообщается, сумма сделки составила 31,4 млн канадских долларов (24,1 млн долларов США по текущему курсу), а в случае достижения поставленных перед ней задач до конца декабря 2025 года сможет дополнительно получить до 64,3 млн канадских долларов (49,4 млн долларов США по текущему курсу).

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Представители холдинга уверяют, что Piranha Games сохранит творческую независимость — учить девелоперов работать никто не собирается. Будучи частью холдинга, у разработчиков появится возможность использовать его маркетинговые и финансовые ресурсы, поэтому, вероятно, «пираньям» доверят производство чего-то большего, чем сравнительно бюджетный боевик с пилотируемыми роботами.

Есть ещё одна хорошая новость: в следующем году MechWarrior 5 Mercenaries выйдет в Steam и GOG. В Epic Games Store её продажи за неполный год составили «сотни тысяч копий».