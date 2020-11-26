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Дополнение для Cuphead вновь перенесли — теперь на 2021 год

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Очаровательный платформер Cuphead должен был обзавестись сюжетным дополнением The Delicious Last Course ещё в прошлом году, однако разработчики из MDHR решили отложить релиз на 2020-й год, чтобы довести его до нужного уровня качества без надрыва и многочисленных переработок. Кто же тогда знал, что 2020-й год будет проще описать как «одна большая проблема»; в итоге из-за пандемии и вызванной ею серии ограничений и сложностей успеть выпустить The Delicious Last Course разработчики не успевают.

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Как следствие, выход дополнения перенесли на год следующий, пока без конкретики. Напомним, что дополнение должно завершить историю Cuphead и добавить в игру новое оружие, боссов и даже третьего игрового персонажа.

Учитывая 97-процентный пользовательский рейтинг Cuphead в том же Steam, предположим, что игроки поймут разработчиков, войдут в положение и поддержат их.

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