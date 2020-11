CD Projekt совместно с Sony решили, что лучше совсем-совсем поздно, чем вообще никогда, и объявили о том, что Horizon Zero Dawn заглянет в сервис цифровой дистрибуции GOG уже в грядущий вторник, 24 ноября. Как и в случае со Steam-версией, игроков ждёт полная версия игры: с аддоном The Frozen Wilds и дополнительными костюмами для главной героини. Примечательно, что GOG-версия Horizon Zero Dawn будет полностью поддерживать все функции «царь-лончера» GOG Galaxy 2.0 и, как того требует «закон» GOG, полностью свободна от DRM-защит.

Напомним, что Horizon Zero Dawn вышла на PlayStation 4 в 2017 году, а в августе этого года добралась до PC (Steam). Иными словами, все, кто хотели, игру уже давно прошли; единственное преимущество, которым будут обладать фанаты GOG — это то, что PC-версию Horizon Zero Dawn за эти месяцы успели избавить от множества ошибок и привести в играбельное состояние.

К слову, на вторую половину следующего года запланирован релиз продолжения истории Элой — Horizon Forbidden West.