Horizon Zero Dawn доберётся до GOG на следующей неделе
CD Projekt совместно с Sony решили, что лучше совсем-совсем поздно, чем вообще никогда, и объявили о том, что Horizon Zero Dawn заглянет в сервис цифровой дистрибуции GOG уже в грядущий вторник, 24 ноября. Как и в случае со Steam-версией, игроков ждёт полная версия игры: с аддоном The Frozen Wilds и дополнительными костюмами для главной героини. Примечательно, что GOG-версия Horizon Zero Dawn будет полностью поддерживать все функции «царь-лончера» GOG Galaxy 2.0 и, как того требует «закон» GOG, полностью свободна от DRM-защит.
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Напомним, что Horizon Zero Dawn вышла на PlayStation 4 в 2017 году, а в августе этого года добралась до PC (Steam). Иными словами, все, кто хотели, игру уже давно прошли; единственное преимущество, которым будут обладать фанаты GOG — это то, что PC-версию Horizon Zero Dawn за эти месяцы успели избавить от множества ошибок и привести в играбельное состояние.
К слову, на вторую половину следующего года запланирован релиз продолжения истории Элой — Horizon Forbidden West.
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