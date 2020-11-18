Открытое бета-тестирование League of Legends: Wild Rift стартует 10 декабря
Riot Games сообщила, что с 10 декабря стартует открытое бета-тестирование League of Legends: Wild Rift. Принять участие в данном мероприятии смогут жители России, стран СНГ, Европы, Среднего Востока, Турции и Северной Африки. Напомним, речь идёт о мобильном проекте, который будет доступен на iOS и Android. Доступ к тестированию также сразу открою владельцам устройств на обеих системах. Заинтересованные игроки уже прямо сейчас могут оформить предварительную регистрацию в Google Play. В скором времени нечто подобное организуют и в App Store.
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В ближайшем будущем League of Legends: Wild Rift получит важное глобальное обновление, которое включает в себя новых чемпионов, правки баланса и многое другое. Полный список изменений должны опубликовать 7 декабря. Wild Rift уже успели протестировать в Южной Корее, Японии и Юго-Восточной Азии. Если верить заявлениям разработчиков, то в данных регионах проект ставил рекорды по популярности. Что собой представляет League of Legends: Wild Rift? Это версия стратегической MOBA-игры League of Legends, созданная с нуля для мобильных устройств и консолей. Под такие платформы управление было полностью переделано, а матчи стали ещё динамичнее. В боях принимают участие команды по 5 человек.
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Более подробно о League of Legends: Wild Rift можно узнать на официальном сайте. В рамках открытого бета-тестирования опробовать проект смогут все желающие, независимо от опыта и уровня игры.
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