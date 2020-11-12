Тираж Ghost of Tsushima достиг пяти миллионов копий
После того как Ghost of Tsushima поступила в продажу в июле этого года, проект практически сразу был признан самым быстропродаваемым из числа новых франшиз на PlayStation 4. За первые три дня игра разошлась тиражом в 2,4 млн копий, и с тех пор Sony публикациями на тему продаж успешной игры не делилась. Ситуация изменилась благодаря статье в The New York Times, в которой журналист издания Сет Шизел упомянул о пяти миллионах проданных копий Ghost of Tsushima.
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В самом материале ссылок на соответствующие заявления от Sony не было, поэтому внимательные читатели поступили абсолютно правильно и уточнили у Шизела, откуда ему известна информация о продажах Ghost of Tsushima. По словам журналиста, напрямую от Sony. Вряд ли автор такого авторитетного издания будет обманывать своих читателей, поэтому поверим.
К сожалению, в материале NY Times не указано, для какой даты актуальна эта информация, поэтому предположим, что на момент его (материала) публикации.
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