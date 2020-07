После того, как самурайский боевик Ghost of Tsushima установил несколько рекордов продаж в отдельных регионах, стало очевидно, что на горизонте маячит некий уже глобальный рекорд. И вот, сегодня стало известно, что Ghost of Tsushima — это официально самый быстропродаваемый проект от Sony из числа полностью новых франшиз на PlayStation 4. Если говорить о сухих цифрах, то за первые три дня продаж было реализовано более 2,4 миллионов копий Ghost of Tsushima.

Подчеркнём: речь идёт именно о новых франшизах; общее лидерство The Last of Us Part II в этом поколении PlayStation с четырьмя миллионами проданных копий никто не оспаривает.

Sony поздравила разработчиков из студии Sucker Punch, а те, в свою очередь, поблагодарили простых игроков, благодаря которым этот рекорд и стал реальностью.