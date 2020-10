Экшен Praey for the Gods (слово Prey исковеркано специально, подробнее — здесь) пребывает в раннем доступе на персональных компьютерах уже почти два года — с конца января 2019-го. Пора, что называется, честь знать: уже в начале следующего года проект появится на PlayStation 4, PlayStation 5 и консолях Xbox.

Разработчики закономерно советуют играть в Praey for the Gods именно на новом поколении PlayStation, ведь оно обеспечит стабильные 60 кадров в секунду, высокий уровень графического исполнения, ну и, конечно же, значительно более высокую скорость загрузки. Судя по контексту, игра выйдет на консолях уже в завершённом (не раннем) виде, поэтому логично предположить, что на PC обновление 1.0 выйдет одновременно с консольным релизом.

Напомним, что в Praey for the Gods мы сражаемся с существами циклопических размеров и должны разгадать тайну вечной зимы в этом удивительном умирающем мире. Проект называют духовным наследником Shadow of the Colossus, а за время пребывания в раннем доступе Steam он заслужил средний 87-процентный пользовательский рейтинг.