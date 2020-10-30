Новая глава The Dark Pictures выйдет в следующем году
Создатели «сериала» The Dark Pictures решили продолжить традицию и прикрепили в конце второй части — Little Hope — небольшой тизер продолжения. Третья глава хоррор-приключения будет называться House of Ashes и планируется к выходу в следующем году, пока без конкретики.
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Подробностей тоже пока нет, есть только основанные на тизере догадки. По всей видимости, мы будем играть за американскую военную, а действие игры разворачивается где-то на Ближнем Востоке.
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