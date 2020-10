Несколько часов назад для The Last of Us Remastered было применено обновление, после которого пользователи стали сообщать об аномально высоких скоростях загрузки игры. Причём, это в равной степени касается консолей и с твердотельным накопителем, и с традиционным жёстким диском. В частности, «спидраннер» Энтони Калабрезе заявил, что после установки патча 1.11 игра стала загружаться с огромной скоростью: в его случае загрузка момента со сражением с Давидом стала происходить на 18 секунд быстрее.

Sony пока не прокомментировала внезапное ускорение загрузок. Бытует мнение, что компания потихоньку подготавливает игры к выходу на PlayStation 5, по крайней мере, через систему обратной совместимости.