После обновления The Last of Us Remastered стала загружаться на PS4 значительно быстрее
Что за волшебство.
Несколько часов назад для The Last of Us Remastered было применено обновление, после которого пользователи стали сообщать об аномально высоких скоростях загрузки игры. Причём, это в равной степени касается консолей и с твердотельным накопителем, и с традиционным жёстким диском. В частности, «спидраннер» Энтони Калабрезе заявил, что после установки патча 1.11 игра стала загружаться с огромной скоростью: в его случае загрузка момента со сражением с Давидом стала происходить на 18 секунд быстрее.
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Sony пока не прокомментировала внезапное ускорение загрузок. Бытует мнение, что компания потихоньку подготавливает игры к выходу на PlayStation 5, по крайней мере, через систему обратной совместимости.
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